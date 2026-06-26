医師免許がないのに、女子中学生を発達障害と診断したうえで、「海外留学に行くべき」などと言って1900万円近くをだまし取ったとして57歳の女が逮捕されました。警視庁によりますと、加藤永江容疑者（57）は2020年から2022年にかけ、東京・港区で中学生の女子生徒の母親から留学費用の名目で現金およそ1875万円をだまし取った疑いがもたれています。加藤容疑者は、「発達障害児の留学支援」などと宣伝するホームページを見て相談に