プロ野球・阪神が今季10度目の雨天中止。クライマックスシリーズ前に大きく影響されることが予想されます。NPBは26日、マツダスタジアムで開催予定だった広島対阪神の試合を雨天のため中止にすると発表しました。阪神はこれで今季10度目の中止。交流戦期間中に中止になった3試合はすでに消化していますが、残る7試合は消化できていません。なお、残りの振替試合で現時点で日程が決まっているのは5月21日の甲子園での中日戦が予備日