元劇団四季所属の俳優・野口雅史（38）さんがSNSで「舌がん」であることを公表しました。「舌がんとリンパへの転移も濃厚」「現実は厳しいものとなりました」と心情をつづっています。タレントの堀ちえみさんも、2019年にステージ4の舌がんを公表。舌の6割以上を切除する大手術を受けましたが、リハビリを経て歌手活動に復帰しています。舌がんは、初期段階では口内炎のように見えるため、放置されやすいのです。初期に発見するた