中村がハプニングに見舞われた。足がつりやすいため、ふくらはぎを圧迫しないよう短いソックスをはいてプレーしてきたが、後半途中に審判団からの指摘を受け、はき替えるために一時ピッチから出ざるを得なくなった。中村は試合前のチェックで「問題ない」と言われていたといい、日本サッカー協会の宮本恒靖会長は試合後、大会運営側に確認する方針を示した。