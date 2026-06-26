天皇皇后両陛下は、オランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国されました。26日午後3時ごろ、両陛下は政府専用機で羽田空港に到着されました。皇后さまにとっては24年ぶりとなる2カ国歴訪で、両陛下は歓迎式典や晩さん会など国賓としての公式行事に臨んだほか、オランダでは戦没者記念碑を拝礼し、先の大戦で敵対した悲しい歴史を心にとどめられました。両陛下は、行く先々で様々な人たちと触れ合い、次に王位を継承する王女たち