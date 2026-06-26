甲子園への切符をかけた夏の高校野球です。来月（7月）5日に開会式を迎える香川県大会の組み合わせが決まりました。 【写真を見る】夏の高校野球・香川県大会高松商業が坂出工業と蓬莱が高松第一と初戦「気持ちで負けず絶対に勝つという思いで」 夏の高校野球香川県大会には、37校、35チームが出場します。抽選会では、シード校を除く31チームがくじを引き、対戦相手を決めました。Aブロックでは、春の県