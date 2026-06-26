気象台は、26日午後5時27分に、レベル４土砂災害危険警報を観音寺市に発表しました。 香川県では、土砂災害に厳重に警戒してください。 【土砂災害警報（発表中）】■高松市●レベル２土砂災害注意報 ■丸亀市●レベル２土砂災害注意報 ■坂出市●レベル２土砂災害注意報 ■善通寺市●レベル２土砂災害注意報 ■観音寺市●レベル４土砂災害危険警報【発表】 ■さぬき市●レベル２土砂災害注意報 ■東かがわ市●レベル２土