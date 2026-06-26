ドラマ「惡の華」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。中学の事件以来、仲村（あの）に会うことができた春日（鈴木福）。常磐（中西アルノ）と3人それぞれが前に進むために取った行動とは…。そしてそれから先の話。【動画】＜最終回＞「惡の華」中学の事件以来、やっと仲村に会うことができた春日…常磐と3人それぞれが前に進むために取った行動とは！？最終話中学の事件以来、仲村佐和（あの）に会うことができた春日