JR東海は26日、モバイルバッテリーの発火が相次いだことを受け、東海道新幹線車内に、初期消火後の再燃を防ぐブランケットやバケツを配備すると発表した。8月までに全車両に備える。新幹線を運行するJR各社も同様の対策を発表。