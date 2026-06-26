第2日、通算4アンダーの稲垣那奈子＝カメリアヒルズCCアース・モンダミン・カップ第2日（26日・千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）雷雲接近で中断後、天候回復が見込めずサスペンデッドとなり、99選手が競技を終了できなかった。プレーを終えた中では稲垣那奈子が5バーディー、3ボギーの70で回り、通算4アンダーの140でテレサ・ルー（台湾）とトップで並んだ。首位でスタートした阿部未悠は2ホールを終えて通算5ア