衆議院の議院運営委員会は、与党が共同提出した、定数削減法案と副首都法案の審議入りを決めました。これに、野党側は今後、一切の審議に応じないと反発を強めています。中道改革連合・重徳国対委員長「数を力に物を言わせた暴挙であります。今後一切の本会議、委員会、その他の審議、協議には応じない」衆議院では自民党と日本維新の会が定数削減法案と、副首都法案の審議入りを求めていましたが、野党側が反対していました。こう