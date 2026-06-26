博多祇園山笠の櫛田入りを間近で楽しむことができる桟敷席の券が26日、櫛田神社で販売されました。7月15日の追い山笠（おいやま）の桟敷券280席分は、わずか15分で完売しました。 ■原田菜月アナウンサー「チケット販売までまだ1時間以上ありますが、販売所の前はチケットを求める人たちでいっぱいです。」福岡市博多区の櫛田神社では、雨が降りしきる中、6月24日から泊まり込みで並んだ人を先頭に、300人近くが列を作