阿波市教育委員会は6月26日、「サポート詐欺」によって児童の写真などの個人情報が漏洩したと発表しました。阿波市教育委員会によりますと、6月13日に市内の小学校教員が、自宅で個人所有のパソコンを使用中、偽の警告画面を表示し金銭を要求する「サポート詐欺」にあい、第三者からの遠隔操作を受けました。パソコン内には、校長の許可を得ないまま保存していた児童の写真5件と、名前が記載された指導計画9件があり、