2023年 静岡市清水区の国道1号バイパスでの工事中に橋げたが落下し8人が死傷した事故で、書類送検されていた工事の責任者ら3人について静岡地検は不起訴処分としました。この事故は2023年7月に静岡市清水区の静清バイパスの立体化工事中に橋げたが落下し、作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負ったものです。警察は、当時現場で工事の指揮監督をしていた現場代理人の31歳の男性や監理技術者の50歳の男性ら3人を、業務上過失致死傷の疑