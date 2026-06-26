長泉町の「旧ヴァンジ彫刻庭園美術館」について、静岡県は民間活用は難しいと判断し、県が直接施設の管理運営を行う方針を示しました。長泉町の「旧ヴァンジ彫刻庭園美術館」は、静岡県が民間から譲り受け再出発を目指していましたが、施設の管理・運営者を選ぶ過程で第1次審査を通過した民間事業者が辞退する状況となっていました。駐車場不足や施設の老朽化などが辞退の理由だということです。26日の静岡県議会で県は、施設の管