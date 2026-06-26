ＥＣＢの５月調査の消費者インフレ期待１年ＣＰＩ予想は３．５％（前回４．０％、予想３．９％） 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の５月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は３．５％（前回４．０％、予想３．９％） ３年ＣＰＩ予想は２．９％（前回２．９％、予想２．８％）