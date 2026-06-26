ＮＹ原油時間外取引一時６９ドル付近まで下落、ホルムズ海峡巡る情勢の改善を期待 東京時間17:47現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝69.36（-2.56-3.56%） NY原油先物は時間外取引で、一時69ドル付近まで下落した。「イラン ホルムズ海峡の通航、米国との覚書に従って管理される」とのニュースヘッドラインに反応したもよう。