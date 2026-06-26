リニア中央新幹線 静岡工区の着工を容認する日程などが報道されていることに、静岡県議会最大会派「自民改革会議」が苦言を呈しました。鈴木 静岡県知事はこれに対して7月7日に判断を示すことを明らかにしました。リニア静岡工区を巡っては、7月1日に鈴木静岡県知事とJR東海の丹羽社長が面会するほか、関係者によると7月7日に知事が着工容認を表明する方向で調整しています。こうした報道が先行していることに、26日議会では…。（