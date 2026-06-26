元交際相手の女性の自宅の窓ガラスを割ったとして警察は26日、高知市の40代の男を逮捕しました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは高知市高須の自称作業員・池地達弘容疑者（49）です。警察によりますと、池地容疑者は、26日午前2時頃、元交際相手で高知市の40代女性の自宅の玄関前通路に置かれていた鉢植えを室内に向かって投げ込み、玄関横の窓ガラス1枚を割った疑いがあるとのことです。午前2時前に女性から「元交際相手の男が家