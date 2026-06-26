浜松市の自動車メーカー「スズキ」の株主総会が25日開かれ、鈴木俊宏社長は中東情勢の影響でエンジルオイルの供給に遅れが生じているとして「調達先を複数化していく」と述べました。浜松市で開かれたスズキの株主総会には、およそ300人の株主が出席しました。鈴木俊宏社長は、主力市場のインドで電気自動車＝EVの生産能力を強化するなどしてシェア50％を目指すと述べました。一方、中東情勢の影響でエンジルオイルの