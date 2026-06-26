26日午後2時ごろ、大蔵村南山の森林でクマ１頭が目撃されました。山の方に向かったということです。鶴岡市では午後4時ごろ、井岡地内の森林で子グマ1頭が目撃されました。鶴岡工業高等専門学校野球場付近で南西の山に入りました。