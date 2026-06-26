俳優の村上虹郎（むらかみ・にじろう）さん（29）が傷害の疑いで書類送検されたことを受け、所属事務所がコメントを発表しました。【写真を見る】【 村上虹郎 】傷害の疑いで書類送検 所属事務所が謝罪「女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまった」所属事務所によりますと「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動