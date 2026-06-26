モデル・タレントの益若つばささんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。息子と愛犬と共に、FIFAワールドカップ2026・日本代表を応援している様子を公開しました。【写真を見る】【 益若つばさ 】息子とサッカーＷ杯観戦「日本決勝トーナメント進出ーー！」“愛犬専用” ユニフォームも益若さんは、「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！すごいーー！！大健闘！！朝から最後までドキドキしました。」と、この日、日本