高市総理がエネルギーの需要と供給の構造を強化する新たな計画を策定する方針であることが分かりました。赤沢経済産業大臣に対し、8月末までに策定するよう指示する考えです。中東情勢を受け政府はこれまで、ホルムズ海峡を経由しない原油の調達先の多角化を進めてきました。こうした中、高市総理がきょう（26日）開催する中東情勢に関する関係閣僚会議で赤沢経済産業大臣に対し、「エネルギー需給構造強靭化のための総合パッケー