女優ののん（32）が26日までに自身のXを更新。習い事について明かした。のんは「映画を観に行くのでおしゃれをした日。最近は淡い色にグッとくる。その後は、トウシューズデザインの靴を履いてバレエのレッスンに行きました。まだバレエシューズしか履いてないけど本物のトウシューズを履けるようになりたいなー」とつづり、淡いカラーで統一した私服コーディネートと、トウシューズデザインの靴を披露。この投稿に、シンガ