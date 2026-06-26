自分の親が来ているのに寝ている夫…さすがにこれはちょっと、と思ってしまいますよね。それでも義両親の目には『いい息子』『いい父親』に映っているようで、妻だけが割を食っている状況が続いているのです。そしてこの夫、さらに大きな嘘をついていたことが発覚するようで…。妻の反応が気になるところです。>>【まんが】親の金で夜遊びする夫(ウーマンエキサイト編集部)