気象台は、26日午後5時56分に、レベル３大雨警報を丸亀市に発表しました。香川県では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■高松市●レベル２大雨注意報■丸亀市●レベル３大雨警報【発表】■坂出市●レベル２大雨注意報■善通寺市●レベル２大雨注意報■観音寺市●レベル２大雨注意報■三豊市●レベル２大雨注意報■多度津町●レベル２大雨注意報