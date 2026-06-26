ステーキガストは、2026年6月26日から30日までの期間、肉の日を開催しています。サラダやカレーなどの食べ放題付きステーキガストが毎月29日に開催していた「ステーキ食べ放題」終了後、初の肉の日がやってきました。6月の肉の日は、26日から30日までの5日間で「肉の日フェア」を開催。肉の日フェアでは、限定4商品に健康サラダバーフルセットが付いたメニューが最大290円お得になります。対象メニューは以下の通り。・熟成みすじ