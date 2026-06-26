大仙市の自宅で父親を包丁で殺害した罪に問われている52歳の男の裁判員裁判は、検察が拘禁刑13年を求刑し、結審しました。判決は来月6日に言い渡されます。殺人の罪で起訴されているのは、大仙市協和峰吉川の無職、進藤藤行被告52歳です。起訴状などによりますと、進藤被告は去年8月、大仙市の自宅で当時93歳の父親の首を包丁2本で切りつけるなどして殺害した罪に問われています。26日の裁判で、検察側は、「被害者にブレー