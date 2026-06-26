【「SPA!!グラビアン魂デジタル写真集 天木じゅん『あまき、たつ』」】 発売中 【拡大画像へ】 扶桑社は、写真集「SPA!!グラビアン魂デジタル写真集 天木じゅん『あまき、たつ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は天木は1995年、兵庫県生まれのグラビアアイドル。今回の写真集には、温泉旅館を舞台としたストーリーが紡がれている。 表紙カットには、畳の和室で撮られ