26日昼ごろ、大仙市の交差点で軽トラックと普通乗用車が衝突する事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた76歳の男性が、心肺停止の状態で病院に運ばれています。髙橋勤記者「事故があった大仙市の交差点です。ぶつかったはずみでしょうか。普通乗用車は建物の中に突っ込んでいて、一方の軽トラックは畑の下の方に落ちています」事故があったのは大仙市太田町川口の交差点です。警察と消防によりますと、26日午