ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年6月26日から7月2日までは「夏直前 特大セール」と題して、TシャツやUVカット、エアリズムといった夏のスタメン服がお得価格で登場しています。さらに大人気の感動ジャケット＆パンツは"今が買い！"の超特価。ストレッチ素材で動きやすさ抜群、オンオフ使える最強アイテムなのでまだ持っていない人はチェックしてみて。セール価格になっているアイテムの中から、特