■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月２６日１６１円６２～６４銭（▼０．１９） ０６月２５日１６１円８１～８２銭（△０．１０） ０６月２４日１６１円７１～７３銭（△０．２４） ０６月２３日１６１円４７～４９銭（▼０．２６） ０６月２２日１６１円７３&#