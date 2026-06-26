日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円６２～６４銭と前日に比べ１９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円０１～０５銭と同２０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１３８５～８７ドルと同０．００２６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS