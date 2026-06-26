HRCは6月24日、ナイトブラブランド「VIAGE」とタレントの村重杏奈さんが共同プロデュースによるインナーウエアブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」の誕生2周年を記念した新色「ベージュ」を発売しました。■新色は肌馴染みにこだわったスキンカラー新色のベージュは、“夏服でも透けない色がほしい”との声を受け、肌馴染みの良さを追求。白いTシャツを着る際に合わせやすいスキンカラーを実現しました。「軽やかストレスフリーブ