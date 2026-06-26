森保一監督が率いる日本代表は現地６月25日、北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦。56分に前田大然の得点で先制するも、62分に同点弾を浴び、１−１で引き分けた。この一戦で待望の瞬間を迎えたのが、39歳の長友佑都だ。75分に中村敬斗との交代で出場し、日本人初となるＷ杯５大会連続出場の偉業を成し遂げた。「４年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生