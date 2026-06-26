【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、6月29日に発売される『AERA』7月6日号の表紙に登場する。 ■ミセスメンバーのスペシャルな写真も掲載 スペシャルな“片観音仕様”の表紙に登場するMrs. GREEN APPLE。主催したエンターテインメントの祭典『CEREMONY』での大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架のスペシャルな写真を楽しもう。 また、誌面では多彩なアーティストが集った2日間の様子