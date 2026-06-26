日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万869枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 20869( 19819) ソシエテジェネラル証券 16918( 15390) バークレイズ証券 10588( 10280)