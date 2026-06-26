パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を手がけるバッファロー（東京都千代田区）は、USB PD（Power Delivery）対応の充電器3モデルを、2026年7月上旬に通販サイト「Amazon」で発売する。最大100W、最大140W、合計240Wの3モデルいずれも、各ポートに最適な電力を自動で分配する「PWRArrange」機能（USB Type-Cポートのみ）を搭載。1台充電時は最大出力で、複数台の充電時は各ポートへ出力を自動で調整し、充電がうまくできな