7月2日（木）より放送となるTVアニメ『令和のダラさん』より、地上波放送に先駆けてノンクレジットエンディング映像が公開となった。エンディング主題歌はREIRIE「ひなたぼっこ」。 また、第一怪のWEB予告・先行カット・あらすじが公開となり、ダラさんと三十木谷きょうだいの日常が先出しとなっている。 さらに、名だたるクリエイターの皆様のご協力のもと、放送開始直前のカウントダウン応援イラスト施策が始動した。 記念