最大震度6強を観測した地震から一夜、青森県では一部で被害の影響が続く中、臨時休校となっていた小中学校で授業が再開されました。青森県八戸市の外壁が崩れたビルでは建物内で水漏れが起き、今も水道とエレベーターが使えない状態となっています。ビルの所有者「もう心が折れています。今できることをやるしかないです」中に入る飲食店などの再開のめどはたっていません。県によりますと、今回の地震で366棟の建物被害のほか、10