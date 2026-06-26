こどもや若者のSNS利用の規制のあり方などについて、こども家庭庁が専門家らの会議に中間報告の骨子案を示しました。骨子案には、SNS事業者に対し、有害情報から若者を守る対応をすることや年齢確認は自己申告ではなく、マイナンバーカードの活用も含め議論することなどが盛り込まれました。一方、オーストラリアなどでSNSを使う年齢を法律で制限していますが、SNS空間が居場所になっている子どももいるとして、委員から規制に慎重