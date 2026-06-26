◇セ・リーグヤクルト・松本健―中日・大野（神宮）DeNA・篠木―巨人・竹丸（横浜）広島・床田―阪神・村上（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・隅田―日本ハム・山崎（ベルーナドーム）ロッテ・ジャクソン―ソフトバンク・大津（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・エスピノーザ―楽天・岸（ほっともっとフィールド神戸）