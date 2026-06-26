金沢大は26日、学生らにハラスメント行為を繰り返したとして、理工研究域の50代男性教授を懲戒解雇にしたと発表した。23日にも、利害関係のある業者から金銭を受け取ったとして別の教授の懲戒解雇を発表したばかりだった。