1977年創業の静岡県の老舗サーフショップ「TF SURF SHOP」が26日までに、公式インスタグラムを更新。俳優、ラッパー、プロサーファーとして活動する眞木蔵人（53）の近影を披露した。同アカウントでは「眞木蔵人」と添え、ビーチで海を眺める男性の写真を公開。「蔵人チューブ入りまくっていた！」と、サーフィン中の様子を動画で伝えた。両親は女優の前田美波里と歌手のマイク真木。夫妻は68年に結婚し、72年に長男の蔵人が