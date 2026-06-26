阪神は２６日、伏見寅威捕手（３６）がチームドクターの診察を受け「腰部のコンディショニング不良」と診断されたと発表した。これまでもコンディション面を考慮されてベンチ登録を外れる試合があった。２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、六回の打席で一塁に走り出す際にバランスを崩す場面も。同戦にはフル出場し、試合後は「大丈夫です」と強調していたが、翌２２日に出場選手登録を抹消されていた。今季新加入のベテランは