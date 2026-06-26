（高山基彦 アナウンサー）「午前11時半過ぎの静岡市駿河区です。急に雨が降り始めました」県内でも昼前から雨が強くなりました。日本に接近しているダブル台風。台風8号は27日午前中に東日本の太平洋側に接近し、上陸する可能性があります。台風7号も27日昼前から夕方にかけ東海地方に最接近する見込みです。九州地方では、25日夜からレベル4＝土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒が必要です。26日にな