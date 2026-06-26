２４年のセレクトセール当歳部門で１億６０００万円で落札された血統馬のホウオウシュウ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父レイデオロ）は、７月２５日の札幌５Ｒ・２歳新馬（ダート１７００メートル）でのデビューを目標に調整を進めていく。４月１日に美浦でゲート試験に合格後は、放牧を挟んで６月２０日に帰厩している。昨年の帝王賞などＧ１級を２勝しているミッキーファイトや、２２年のチャンピオンズＣを制したジュンラ