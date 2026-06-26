LIXIL（リクシル）は26日、玄関ドアなどを生産する名張工場（三重県名張市）を、2027年3月に閉鎖すると発表した。住宅着工戸数減少への対応や建物の老朽化が理由で、他の工場に生産を集約して効率化を図る。名張工場の513人の従業員は久居工場（津市）などへ異動する方針だ。名張工場で作っていた玄関ドアやインテリア建材は久居工場のほか、須賀川工場（福島県須賀川市）や石下工場（茨城県常総市）、小矢部工場（富山県小矢
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