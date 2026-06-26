農林水産省は26日、全国約千店舗のスーパーで15〜21日に販売したコメ5キロの平均価格が、前週に比べ2円高い3590円だったと発表した。値上がりは5週ぶり。特売の動きが続く中でも、主要銘柄米の売れ行きが好調で値段を戻したことが影響した可能性がある。銘柄米は11円高い3655円。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品などは28円安い3371円だった。